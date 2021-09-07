В премьера Канады бросили горсть мелких камней во время предвыборного митинга

ОТТАВА, 7 сентября. /ТАСС/. Неизвестные бросили горсть мелких камней в премьер-министра Канады Джастина Трюдо, когда он садился в свой автобус после завершения предвыборного митинга в городе Лондон (провинция Онтарио). Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV, распространив соответствующую видеозапись.

На кадрах видно, что часть камней попала в Трюдо, а часть - в его охранников. Серьезного вреда, судя по всему, премьер-министру и его сопровождающим они не нанесли. По данным CTV, на запланированную встречу со сторонниками Либеральной партии Трюдо пришла и большая группа граждан, несогласных с политикой премьер-министра. Среди них были и сторонники Народной партии Канады, которая выступает против принудительной вакцинации населения от ковида и за соблюдение прав и свобод канадцев.

Группа протестующих, в частности, не согласна с действиями правительства, которое продолжает ограничивать экономическую активность страны на фоне пандемии нового коронавируса, вводит принудительную вакцинацию для определенных групп населения, а также поддерживает инициативы ряда регионов о введении так называемых ковидных паспортов.

В минувшее воскресенье Трюдо подвергся оскорблениям со стороны большой группы канадцев на своем митинге в городе Ньюмаркет (провинция Онтарио). Позже он назвал протестующих "агрессивной шайкой" и противниками вакцинации, "которые не представляют мнение большинства канадцев".

15 августа Трюдо объявил о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов на 20 сентября. Очередные парламентские выборы в Канаде должны были состояться в 2023 году. Возглавляемая Трюдо Либеральная партия не имеет большинства в парламенте. В последнее время премьер-министр критиковал работу законодательного органа за медлительность и назвал его "местом обструкционизма" из-за сложностей с одобрением правительственной повестки. Глава кабмина хочет провести выборы как можно раньше, чтобы воспользоваться общественной поддержкой в контексте его успехов в борьбе с пандемией и сформировать правительство большинства.

Лидер победившей партии станет премьер-министром страны.