Байден заявил, что до признания США власти талибов в Афганистане еще очень далеко

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не собираются в ближайшей перспективе признавать представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в качестве новых руководителей Афганистана. Об этом заявил в понедельник президент США Джо Байден, который вернулся в Белый дом, проведя выходные в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Во что выльется Байдену провал в Афганистане

Со знаком минус. Во что выльется Байдену провал в Афганистане

На лужайке у Белого дома журналисты спросили главу государства, собираются ли США признавать власть талибов в Афганистане. "Нет. До этого еще очень далеко", - ответил Байден.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не считает требующим срочного решения вопрос о возможности признания представителей талибов в качестве новых руководителей Афганистана.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США на прошлой неделе полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.