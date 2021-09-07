В нескольких городах Афганистана прошли акции в поддержку ополченцев в Панджшере

КАИР, 7 сентября. /ТАСС/. Демонстрации в поддержку сил национального сопротивления северной провинции Панджшер, которая не подчинилась захватившему власть в стране радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), прошли поздно вечером в понедельник в нескольких городах Афганистана. Об этом сообщила газета Herat Times .

По ее данным, главные акции в поддержку призыва лидера ополченцев Ахмада Масуда противостоять талибам, а также против политики властей Пакистана, сотрудничающих с радикалами, проходили в Кабуле, в центральной провинции Дайкунди, а также в городах Газни и Герат на востоке и северо-западе Афганистана соответственно. Помимо этого, по сведениям газеты Afghanistan Times, массовое шествие имело место в четвертом по величине городе страны Мазари-Шарифе, расположенном на севере государства.

Основными лозунгами демонстрантов были "Да здравствует Ахмад Масуд!", "Смерть "Талибану"!" и "Смерть Пакистану!". О каких-либо происшествиях в ходе протестных акций информации не поступало.

В поддержку участников демонстраций выступил бывший глава управления национальной безопасности страны Рахматулла Набиль. "Пакистан был и остается врагом Афганистана. Восстание против властей Пакистана - национальный долг и обязанность каждого афганского гражданина", - написал он на своей странице в Twitter.

В субботу глава межведомственной разведки Пакистана генерал-лейтенант Фаиз Хамид посетил Кабул по приглашению руководства талибов. На переговорах с лидерами движения и афганскими политиками, включая бывшего премьер-министра Гульбеддина Хекматияра, Хамид изложил позицию Исламабада по ситуации в Афганистане и обсудил вопросы отношений между двумя странами. Между тем представители ополченцев в Панджшере в последние дни обвиняют пакистанские власти в том, что они оказывают военную и финансовую поддержку "Талибану".