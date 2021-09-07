Япония намерена продолжать консультации с Россией по совместной деятельности на Курилах

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. Япония намерена продолжать вести консультации с Россией по вопросу организации совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов в контексте проблемы мирного договора. Об этом во вторник на пресс-конференции в Токио заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

"Мы условились, что совместная экономическая деятельность (на Курилах) не должна ущемлять юридические позиции обеих стран. Япония настроена на дальнейшее конструктивное обсуждение с российской стороной совместной деятельности в такой форме. Вместе с этим обсуждением мы также намерены продвигать создание атмосферы для подписания мирного договора", - сказал министр.

Таким образом он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнеса, включая освобождение от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на десятилетний срок. Путин отметил, что не только отечественные, но и иностранные инвесторы, включая японских, смогут воспользоваться налоговыми, таможенными и административными льготами на Курилах.

В понедельник генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил, что планы ввести особый налоговый режим на указанных территориях противоречат позиции Токио. По его словам, Япония в связи с этим сделала РФ представление, в котором указала на неприемлемость таких планов с точки зрения Токио.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

По итогам визита Путина в Японию в декабре 2016 года и его встреч с занимавшим тогда пост премьера Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. Это должно стать основой для подписания документа. В настоящее время страны ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов.