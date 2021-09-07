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Смена власти в Афганистане
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Чавушоглу: Турция работает с Катаром и США по вопросу управления аэропортом Кабула

Как сообщил глава МИД Турции, некоторые авиалинии уже возобновили рейсы

АНКАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Турция сотрудничает с Катаром и США по вопросу управления аэропортом в афганской столице, городе Кабул, сообщил во вторник министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

"Мы работаем с Катаром и Соединенными Штатами по вопросам управления аэропортом Кабула. В настоящее время самолеты могут взлетать и совершать посадку в аэропорту. Некоторые авиалинии уже возобновили рейсы", - сообщил он в интервью телеканалу NTV.

Согласно утверждениям Чавушоглу, талибы могут обеспечивать безопасность за пределами аэропорта Кабула, однако безопасность внутри него должны гарантировать "охранная компания или одно-два государства, которым доверяет международное сообщество". Глава МИД Турции также добавил, что "в настоящее время в аэропорту Кабула продолжают работу 19 [турецких] техников".

Ранее Турция неоднократно выражала желание в будущем продолжить нести ответственность за безопасность и эксплуатацию аэропорта Кабула, если будут созданы соответствующие условия. По последним данным, талибы рассматривают Катар и Турцию как страны, которые могли бы технически управлять аэропортом в Кабуле.

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АфганистанСШАКатарТурцияЧавушоглу, МевлютСмена власти в Афганистане
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