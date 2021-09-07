СМИ: мулла Мухаммад Хасан Ахунд может стать новым премьером Афганистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 сентября. /ТАСС/. Мулла Мохаммад Хасан Ахунд может стать новым премьер-министром Афганистана, в котором власть взяли боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Как сообщает пакистанская газета The News со ссылкой на источники, такое решение принял духовный лидер талибов мулла Хибатулла Ахундзада.

"Амир-уль Муминин (повелитель правоверных) Шейх Хибатулла Ахундзада сам предложил мулле Мохаммаду Хасану Ахунду этот пост <…>. Мулла Барадар Ахунд и мулла Абдус Салам будут работать его заместителями", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного лидера талибов.

Мулла Мохаммад Хасан Ахунд в настоящее время является главой влиятельного органа талибов - Шуры (совета руководства движения). Он выходец из Кандагара - "колыбели" талибов и был одним из лидеров вооруженного выступления "Талибан".

Источник также сообщил, что талибы провели все приготовления к объявлению правительства в понедельник, но этот процесс был отложен из-за "некоторых неизбежных" причин. По этой информации, новое правительство, вероятно, будет объявлено в среду, "или позже".

Как в свою очередь сообщает во вторник телеканал NDTV, "Талибан" пытается найти компромиссного кандидата на фоне разногласий по поводу назначения лидера страны и мулла Ахунд подходит для этой цели.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики талибов без боя вошли в Кабул. Лидеры "Талибан" заявили о своей полной победе.