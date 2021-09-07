Талибы заявили, что состав правительства Афганистана скоро объявят

ТАСС, 7 сентября. Состав нового правительства Афганистана будет вскоре объявлен, но конкретная дата пока не называется. Об этом сообщил ТАСС во вторник официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин, отвечая на вопрос, планируется ли объявление правительства 8 сентября.

"Я не могу подтвердить конкретную дату, но ожидается, что оно [правительство] будет объявлено скоро", - сказал он.

Ранее источник сообщил ТАСС, что церемония оглашения состава нового правительства может состояться 8 сентября.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики талибов без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление. В понедельник представитель талибов Забихулла Муджахид проинформировал о том, что Панджшер перешел полностью под контроль "Талибана" и поэтому война на территории Афганистана окончена.