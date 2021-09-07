{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

Турция не получала приглашение талибов на мероприятие из-за объявления состава кабмина

АНКАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, что Анкара не получала приглашение от представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на мероприятие, посвященное объявлению состава нового афганского правительства.

"Сейчас у нас нет какой-либо позиции [относительно мероприятия в связи с объявлением нового состава кабинета министров], поскольку правительство не сформировано. Нам не поступало какое-либо приглашение", - сказал он в интервью телеканалу NTV.

Теги
АфганистанТурцияЧавушоглу, МевлютСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
Чавушоглу: Турция работает с Катаром и США по вопросу управления аэропортом Кабула
Как сообщил глава МИД Турции, некоторые авиалинии уже возобновили рейсы
Читать полностью