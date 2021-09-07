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Чавушоглу: США должны принять, что приобретение С-400 у РФ является завершенным делом

Вашингтон ранее исключил Анкару из американской программы производства F-35

АНКАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны принять тот факт, что приобретение Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 является завершенным делом. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

"США должны принять, что это [приобретение С-400 у России] завершенная сделка", - подчеркнул министр, отвечая на вопрос журналиста о кризисе в отношениях между Анкарой и Вашингтоном из-за С-400.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию Вашингтона и альянса в целом. США не прекращают попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС. Вашингтон ранее исключил Анкару из американской программы производства F-35. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в октябре прошлого года заявил, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Он также отверг угрозы применения санкций и предложил США попробовать ввести их в действительности.

Теги
СШАТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипЧавушоглу, Мевлют
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