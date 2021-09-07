Меркель выступила с последней речью перед Бундестагом текущего созыва

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник выступила на пленарном заседании Бундестага - последнем перед приближающимися парламентскими выборами. Трансляцию заседания ведут местные телеканалы.

Речь Меркель продлилась 14 минут. Канцлер говорила о борьбе с изменением климата, о развитии "зеленой" энергетики, о противодействии терроризму и киберпреступности. Глава правительства воспользовалась возможностью в очередной раз призвать граждан пройти курс вакцинации от коронавируса. В конце выступления она подняла тему внутренней политики, чем вызвала недовольство оппозиции.

Меркель поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета, из-за чего была вынуждена отвечать на неодобрительные выкрики депутатов. "Отнюдь не все равно, кто будет в следующем правительстве. Либо это будет правительство с социал-демократами и "зелеными", которое принимает во внимание поддержку левых или как минимум не исключает такое развитие событий", - сказала канцлер. После того, как ее перебили неодобрительными выкриками со стороны, где располагается фракция Левой партии, Меркель ответила: "Я просто говорю правду".

"Либо в правительстве может быть ХДС/ХСС с Армином Лашетом, который на умеренных и центристских позициях поведет нас в будущее", - продолжала канцлер, вернувшись к выступлению. После этого ее перебили во второй раз, на что она ответила более эмоционально: "Я уже 30 лет являюсь депутатом Бундестага и не знаю, где еще обсуждать такое, как не тут - в сердце нашей демократии".

Одна из возможных будущих правительственных коалиций - социал-демократы (СДПГ), "зеленые" и левые. Меркель уже говорила, что лично она была бы однозначно против участия левых. Она критикует другие партии за то, что они, по ее мнению, открыто этого не говорят. В целом и СДПГ, и "зеленые" говорили, что ряд требований левых для них неприемлемы. В их числе - выход из НАТО и незамедлительное прекращение участия во всех военных операциях.

Лашет является премьер-министром земли Северный Рейн - Вестфалия - самой большой по населению. В середине июля там произошло сильное наводнение, с тех пор рейтинги Лашета, а также политического блока ХДС/ХСС. Согласно опросам, за них готовы отдать голос 20% населения, а за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) - 25%. Если такой отрыв сохранится до выборов, намеченных на 26 сентября, то канцлером станет представляющий СДПГ Олаф Шольц.

О выборах

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Согласно конституции, Бундестаг в новом составе должен собраться в течение 30 дней после голосования. Полномочия канцлера заканчиваются именно с первым заседанием нового легислатурного периода, но лишь формально. Уходящий канцлер официально становится исполняющим обязанности, но фактически сохраняет все полномочия. Это означает, что теоретически Меркель еще может выступить с обращением к депутатам следующего созыва.

Новый канцлер вступает в должность после получения верительной грамоты от президента. Это происходит уже после того, как партии завершат коалиционные переговоры. Четыре года назад на такие переговоры ушло 172 дня, это стало рекордным показателем.