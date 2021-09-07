МИД КНР опроверг публикации о переговорах с талибами об использовании авиабаз Афганистана

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во вторник на регулярной пресс-конференции опроверг публикации индийских СМИ о том, что Китай ведет переговоры с талибами об использовании бывшей авиабазы ВС США в Афганистане Баграм.

"Все что я могу сказать: это в чистом виде ложная информация", - сказал он.

Индийская газета The Pioneer со ссылкой на источники сообщила в понедельник о том, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) может передать Китаю афганскую авиабазу Баграм и разрешить Пакистану использовать аэродром в Кандагаре в своих оперативных целях. Источники газеты указали, что в настоящее время специалисты ВВС Пакистана инспектируют все пять авиабаз в Афганистане, включая аэродромы в Кандагаре, Баграме и Кабуле, а делегация Китая провела встречу с высшим руководством "Талибана" для обсуждения вопросов, связанных с безопасностью, в том числе, как утверждается, касающихся возможного использования базы в Баграме.

Как отмечает The Pioneer, талибы могут также передать Китаю брошенную на базах авиационную и другую военную технику США, который использует ее для модернизации своих вооруженных сил. В общей сложности США оставили в Афганистане более 200 военных самолетов и вертолетов, в том числе военно-транспортный самолет C-130 Super Hercules.