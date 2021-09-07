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В Армении задержали бывшего главу Следственного комитета по обвинению в получении взятки

Агвана Овсепяна также обвиняют в хищении имущества и отмывании денежных средств

ЕРЕВАН, 7 сентября. /ТАСС/. Специальная следственная служба Армении (ССС) задержала бывшего главу Следственного комитета (СК) страны и экс-генпрокурора Агвана Овсепяна по обвинению в получении взятки в особо крупных размерах, а также в хищении имущества и отмывании денежных средств. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"Агван Овсепян, который в 2003-2014 годах занимал должность гепрокурора, а 2014-2018 годах должность председателя СК, в указанный период фактически участвовал в управлении рядом компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность, получил взятку в размере 190 млн драмов ($380 тыс.) и совершил хищение имущества в размере 800 млн драмов ($16 млн)", - отмечается в сообщении ССС.

Овсепяну также было предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупном размере на общую сумму свыше 1 млрд 299 млн драмов ($2 млн 600 тыс.), он по решению следствия задержан.

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