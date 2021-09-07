Спикер Палаты депутатов Румынии дал ход процедуре вотума недоверия правительству

БУХАРЕСТ, 7 сентября. /ТАСС/. Спикер Палаты депутатов Румынии Лудовик Орбан принял решение во вторник дать ход процедуре вотума недоверия правительству на основе собственных полномочий после того, как заседание Постоянных бюро Палаты депутатов и Сената парламента Румынии, на котором должен был быть рассмотрен этот вопрос, не состоялось из-за отсутствия кворума.

"Я председатель Палаты депутатов, я обязан соблюдать Конституцию и законы страны, а также решения Конституционного суда, - приводит его слова агентство Agerpres. - Таким образом, определение графика [рассмотрения] вотума недоверия обязательно, потому что несоблюдение процедуры означает нарушение Конституции и конституционного принципа. Сегодня я информирую правительство о предложении выразить ему недоверие".

Заседание уже в четвертый раз бойкотировали представители правящей Национал-либеральной партии (НЛП), оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) и входящего в правящую коалицию Демократического союза венгров Румынии (ДСВР), пытаясь таким образом блокировать предложение выразить недоверие правительству Флорина Кыцу (НЛП), с которым выступили альянс Союза за спасение Румынии и Партии свободы, единства и солидарности (ССР-ПСЕС), входящий в правящую коалицию, и оппозиционный Альянс за единство румын.

Причиной кризиса в правящей коалиции Румынии послужил выдвинутый НЛП проект национальной программы инвестиций "Ангел Салиньи" стоимостью €10 млрд. Лидеры ССР-ПСЕС заявили, что их замечания к проекту не были обсуждены в коалиции, и отказались поддержать его. После того как премьер уволил министра юстиции Стелиана Иона, который отказался одобрить проект, ССР-ПСЕС потребовал отставки премьера и внес предложение о выражении недоверия правительству.

Правящая коалиция в составе трех правоцентристских партий - НЛП, ССР-ПСЕС и Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) - была образована после парламентских выборов в декабре прошлого года, на которых они набрали вместе более 50% голосов. Однако уже тогда местные обозреватели прогнозировали недолгое существование коалиции, учитывая, что между составившими ее партиями существуют многочисленные противоречия, а ее единственной целью было не допустить получения парламентского большинства социал-демократами, которые были вынуждены уйти в оппозицию.