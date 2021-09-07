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В Раде предложили обратиться в ООН с просьбой признать ФСБ и ГУ Генштаба террористическими

Авторами проекта выступили три депутата от фракции "Слуга народа" и два - от депутатской группы "За будущее"

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады зарегистрировали в парламенте Украины проект постановления об обращении в ООН с просьбой признать ФСБ, а также Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации террористическими организациями. Об этом сообщается на сайте Рады в разделе "Законопроекты".

"Проект постановления об обращении Верховной рады Украины в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций о признании Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации террористическими организациями", - гласит название документа. Отмечается, что он был зарегистрирован во вторник и передан на рассмотрение руководства парламента. Сам текст обращения пока отсутствует.

Авторами проекта выступили три депутата от фракции "Слуга народа" и два - от депутатской группы "За будущее".

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