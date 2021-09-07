Глава ПАСЕ ожидает Матвиенко на встрече глав парламентов в Афинах

ВЕНА, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс придает большое значение участию России в конференции глав парламентов, которая пройдет в Афинах 21-22 октября. Об этом он заявил во вторник на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Вене.

"Я очень рад встрече с вами. Также буду очень рад принимать вас на октябрьской встрече спикеров парламентов в Афниах. Вы будете в числе наших основных ораторов. У нас есть много что обсудить, но это уже без прессы", - сказал он.

Встреча Дамса и Матвиенко состоялась перед открытием 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов, которая проходит в Вене. Председатель Совфеда отметила, что данная встреча стала хорошей возможностью поговорить откровенно и "сверить часы" перед началом нового политического сезона. "Начался новый политический сезон, можно сказать, впереди заключительная часть сессии ПАСЕ, а также европейская конференция председателей парламентов в Афинах в октябре, о которой вы вспомнили. Поэтому нам очень важно провести в это время сверку часов", - подчеркнула она.

"Хочу поблагодарить вас, господин Дамс, за готовность сотрудничать с Федеральным Собранием России, Межпарламентской ассамблеей СНГ. Вы всегда открыты к диалогу и мы всегда говорим откровенно, а не в комплиментарном ключе", - заметила она.