{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане
Обновлено 

"Талибан" объявил состав нового правительства Афганистана

Премьер-министром страны стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд
Абдул Гани Барадара Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Абдул Гани Барадара
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТЕГЕРАН, 7 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель запрещенного в России движения "Талибан" Забихулла Муджахид рассказал, кто войдет в состав нового правительства страны. По словам Муджахида, которого цитирует телеканал Ariana News, член политического крыла движения "Талибан" мулла Абдул Хак Васик назначен министром разведки Афганистана.

  • Исполняющий обязанности премьера Афганистана - мулла Мохаммад Хасан Ахунд.
  • Заместитель нового главы кабинета министров - мулла Абдул Гани Барадар.
  • Второй зам - мулла Абдул Салам Ханафи.
  • Министр обороны - сын основателя "Талибана" Мухаммад Якуб Муджахид.
  • Глава МВД - сын основателя "Сети Хаккани" Сираджуддин Хаккани.
  • Министр культуры и информации - Забихулла Муджахид.
  • Министр иностранных дел - мулла Амир Хан Моттаки.
  • Министр образования - шейх Мавлави Нурулла Мунир.
  • Министр экономики - Мохаммад Ханиф.
  • Глава Центробанка - мулла Мохаммад Идрис.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики талибов без боя вошли в Кабул.

В течение почти двух недель талибы не могли утвердить состав кабмина, в основном из-за, как они утверждали, "технических трудностей и приготовлений".

Теги
АфганистанСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
Представитель постпредства Афганистана: новое правительство не является инклюзивным
Читать полностью