"Талибан" объявил состав нового правительства Афганистана

ТЕГЕРАН, 7 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель запрещенного в России движения "Талибан" Забихулла Муджахид рассказал, кто войдет в состав нового правительства страны. По словам Муджахида, которого цитирует телеканал Ariana News, член политического крыла движения "Талибан" мулла Абдул Хак Васик назначен министром разведки Афганистана.

Исполняющий обязанности премьера Афганистана - мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Заместитель нового главы кабинета министров - мулла Абдул Гани Барадар.

Второй зам - мулла Абдул Салам Ханафи.

Министр обороны - сын основателя "Талибана" Мухаммад Якуб Муджахид.

Глава МВД - сын основателя "Сети Хаккани" Сираджуддин Хаккани.

Министр культуры и информации - Забихулла Муджахид.

Министр иностранных дел - мулла Амир Хан Моттаки.

Министр образования - шейх Мавлави Нурулла Мунир.

Министр экономики - Мохаммад Ханиф.

Глава Центробанка - мулла Мохаммад Идрис.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики талибов без боя вошли в Кабул.

В течение почти двух недель талибы не могли утвердить состав кабмина, в основном из-за, как они утверждали, "технических трудностей и приготовлений".