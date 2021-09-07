"Талибан" объявил состав нового правительства Афганистана

ТЕГЕРАН, 7 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель запрещенного в России движения "Талибан" Забихулла Муджахид рассказал, кто войдет в состав нового правительства страны. По словам Муджахида, которого цитирует телеканал Ariana News, член политического крыла движения "Талибан" мулла Абдул Хак Васик назначен министром разведки Афганистана.
- Исполняющий обязанности премьера Афганистана - мулла Мохаммад Хасан Ахунд.
- Заместитель нового главы кабинета министров - мулла Абдул Гани Барадар.
- Второй зам - мулла Абдул Салам Ханафи.
- Министр обороны - сын основателя "Талибана" Мухаммад Якуб Муджахид.
- Глава МВД - сын основателя "Сети Хаккани" Сираджуддин Хаккани.
- Министр культуры и информации - Забихулла Муджахид.
- Министр иностранных дел - мулла Амир Хан Моттаки.
- Министр образования - шейх Мавлави Нурулла Мунир.
- Министр экономики - Мохаммад Ханиф.
- Глава Центробанка - мулла Мохаммад Идрис.
Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики талибов без боя вошли в Кабул.
В течение почти двух недель талибы не могли утвердить состав кабмина, в основном из-за, как они утверждали, "технических трудностей и приготовлений".