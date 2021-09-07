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Смена власти в Афганистане

Посольство Афганистана в России не комментирует новый состав правительства страны

Премьер-министром страны талибы назвали муллу Мохаммада Хасан Ахунда
Посольство Афганистана в Москве Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Посольство Афганистана в Москве
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Посольство Афганистана в России пока не комментирует новый состав правительства страны.

"Комментариев пока не даем", - заявили ТАСС во вторник в дипредставительстве.

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило во вторник состав нового кабинета министров страны. Премьер-министром страны назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителями - лидер политического крыла радикалов мулла Абдул Гани Барадар и замглавы политического крыла движения мулла Абдул Салам Ханафи. При этом пресс-секретарь талибов отметил, что данный состав правительства является временным.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики талибов без боя вошли в Кабул.

В течение почти двух недель талибы не могли утвердить состав кабмина, в основном из-за, как они утверждали, "технических трудностей и приготовлений".

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АфганистанРоссияСмена власти в Афганистане
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