Суд Грузии вынес первый приговор экс-министру обороны времен Саакашвили

ТБИЛИСИ, 7 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Грузии приговорил заочно к пяти годам тюрьмы Давида Кезерашвили, который был министром обороны в годы президентства Михаила Саакашвили. Об этом во вторник сообщил ТАСС адвокат Кезерашвили Георгий Гелхаури.

По словам адвоката, суд признал виновным Кезерашвили, который является владельцем оппозиционного грузинского телеканала "Формула", по так называемому делу учений. По версии прокуратуры, в 2008 году Кезерашвили перечислил более 5 млн лари (более $1,6 млн) в одну из офшорных компаний якобы для проведения курса военных учений в Грузии, однако маневры так и не состоялись. Следователи квалифицировали его поступок как растрату бюджетных средств.

"Конечно же, у этого процесса нет ничего общего с правосудием. Это просто приговор, который был вынесен после определенных угроз со стороны властей в адрес господина Кезерашвили. Более того, Кезерашвили является владельцем телеканала "Формула". Телеканал не нравится властям. Вот таким образом они наказывают СМИ", - сказал Гелхаури.

По словам юриста, еще в 2017 году Тбилисский городской суд, а затем в 2018 году апелляционный суд оправдали бывшего чиновника по указанному делу, однако Верховный суд изменил решения низших инстанций, признав его виновным.

Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах. После боевых событий в августе 2008 года он покинул занимаемую должность и занялся частной предпринимательской деятельностью. После прихода к власти в 2012 году правящей коалиции "Грузинская мечта" против бывшего главы Минобороны возбудили несколько уголовных дел. Кезерашвили не находится в Грузии. Он объявлен во внутригосударственный розыск.