Кто вошел в правительство Афганистана при талибах

Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в России) во вторник вечером объявили состав нового временного правительства Афганистана. Его главой стал Мохаммад Хасан, его заместителями - Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада, как и ожидалось, не стал занимать пост в кабинете министров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли российская сторона признавать новое правительство, заявил ТАСС, что для Москвы пока важно понять, какими будут первые шаги этого кабинета и "что дальше будет происходить в Афганистане". При этом российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов получил приглашение на церемонию объявления состава правительства.

ТАСС собрал главное, что известно о ключевых фигурах в правительстве страны.

Руководство

Премьер-министр - Мохаммад Хасан, глава Шуры (совета руководства "Талибана"). Он выходец из "колыбели" талибов - Кандагара, в первый период пребывания "Талибана" у власти (1996-2001) занимал посты первого заместителя председателя совета министров, министра иностранных дел и губернатора Кандагара.

Вице-премьер - Абдул Гани Барадар, лидер политического крыла "Талибана". Он, в частности, был главой делегации на переговорах с США в Катаре, а весной 2021 года приезжал на консультации по урегулированию ситуации в Афганистане в Москву.

Еще один вице-премьер - Абдул Салам Ханафи, заместитель главы политического офиса талибов в Катаре. В первом правительстве талибов был заместителем министра образования.

Состав правительства

В состав нового правительства, помимо премьера и его заместителей, вошли 19 министров, также были объявлены имена глав Центробанка, Генштаба и разведки.

Афганские СМИ отмечают, что все они являются членами "Талибана". Как уточнил представитель движения Забихулла Муджахид, в постоянный кабинет талибы планируют включить все слои афганского общества.

Подавляющее большинство министров - пуштуны, представители крупнейшей этнической группы Афганистана.

Все новые министры - мужчины. Ранее талибы заявляли, что женщины могут участвовать в управлении страной, но не смогут занимать министерские должности и выше.

Силовой и внешнеполитический блок

Министр обороны - Мухаммад Якуб Муджахид, или мулла Якуб. Это сын основателя "Талибана" муллы Омара, умершего в 2013 году. Как и Барадар, он является одним из заместителей Ахундзады в движении и, как считается, отвечает за военные операции.

Министр иностранных дел - Амир Хан Моттаки, глава Комиссии по руководству "Талибана". В первый период пребывания талибов у власти он руководил министерством высшего образования.

Заместитель главы МИД - Шер Мохаммад Аббас Станикзай. Он представляет политический офис движения, в самом "Талибане" его называют "заместителем директора политического управления".

Министр внутренних дел - Сираджуддин Хаккани, сын Джелалуддина Хаккани, основавшего террористическую организацию "Сеть Хаккани", которую часто называют полунезависимой. Считается, что он имеет тесные связи с "Аль-Каидой" (террористическая группировка, запрещенная на территории России). По данным СМИ, после взятия Кабула 15 августа он отвечает за ситуацию в городе.

Глава разведки - член политического крыла "Талибана" Абдул Хак Васик. Согласно информации из открытых источников, он возглавляет управление по связям с европейскими странами, а в 2002-2014 годах находился в американской тюрьме в Гуантанамо.

Экономические и другие министры