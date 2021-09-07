Глава МВД Чехии дал показания полиции по поводу своей несостоявшейся поездки в Москву

ПРАГА, 7 сентября. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек во вторник дал показания полиции о своей несостоявшейся поездке в Москву, планировавшейся в апреле 2021 года. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Гамачек дал показания в здании МВД, куда прибыли ведущие дело следователи. Сам политик воздерживается от комментариев.

Комментарии только от прокурора

"Это полицейское расследование, ведущееся, кроме прочего, в закрытом режиме. Единственный, кто может его комментировать - прокурор. Я ни в коем случае не буду комментировать свои свидетельские показания", - заявил ранее Гамачек. Он отметил, что уже шесть раз давал показания по данному делу, о чем, по его словам, не было известно СМИ.

5 сентября политик проинформировал, что во вторник даст показания полиции. Он заявил, что намерен "правдиво описать, как все происходило". "Совершенно очевидно, что там никакого уголовного преступления не было", - отметил Гамачек.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, как 10 августа проинформировали местные СМИ, снял запрет на разглашение Гамачеком информации о несостоявшейся 19 апреля поездке в Москву, где он, согласно утверждению интернет-издания Seznam ("Список"), намеревался договориться о предоставлении Россией его стране партии вакцины против коронавируса "Спутник V" и проведении в Праге встречи президентов РФ и США в обмен на данные о причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах во Врбетице. Следствием уже были заслушаны министр иностранных дел Якуб Кулганек, занимавший в апреле пост заместителя главы МВД, и начальник военной разведки Ян Бероун.

Ход расследования

Национальный центр борьбы с организованной преступностью Чехии в мае приступил к расследованию обстоятельств намечавшейся поездки Гамачека в Россию. Ранее Seznam со ссылкой на имеющуюся у него достоверную информацию сообщил, что министр якобы собирался в Москве замять скандал вокруг инцидента во Врбетице.

В свою очередь Гамачек, потребовавший от прокуратуры привлечь авторов публикации и редакцию интернет-издания к судебной ответственности за клевету, проинформировал, что с 14 апреля в МВД республики состоялось несколько встреч "с участием руководителей служб безопасности, генерального прокурора, а также посла Чехии в Москве". По его словам, единственной темой этих совещаний были последствия взрывов во Врбетице для национальной безопасности Чехии и отношений с Россией. Гамачек добавил, что возможность "любого обмена с РФ" по ситуации с инцидентом в этой деревне "ни на мгновение не становилась" предметом обсуждения. По мнению первого вице-премьера, подобные спекуляции в СМИ "наносят ущерб интересам" его страны и на руку другим государствам.

Обострение двусторонних отношений

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками спецслужб.

МИД РФ выразил Чехии решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства республики в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель дипведомства Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять РФ в причастности к инциденту во Врбетице.