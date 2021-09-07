СМИ: в Гвинее из тюрем освободили 79 политических заключенных

ПРЕТОРИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. Группа из 79 политических заключенных освобождена в Гвинее во вторник. Об этом сообщил гвинейский новостной портал Guineematin .

По его информации, из тюрем были выпущены лица, осужденные за политические убеждения, участники демонстраций и акций протеста, члены оппозиционных партий. Указание об экстренном рассмотрении дел на предмет возможного освобождения заключенных было дано судебным органам страны военными, которые 5 сентября захватили власть в Гвинее. Распоряжение об освобождении 79 человек подписал генеральный прокурор страны.