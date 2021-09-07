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Смена власти в Афганистане

Глава МИД Италии назвал плохим сигналом для мира формирование правительства талибов

Луиджи Ди Майо обратил внимание, что премьер-министр Мохаммад Хасан Ахунд является фигурантом санкционного списка ООН, а министра внутренних дел Сираджуддина Хаккани разыскивает ФБР

РИМ, 7 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал формирование радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) временного правительства Афганистана плохим сигналом для международного сообщества. Соответствующее заявление он сделал во вторник вечером в эфире программы телеканала La7.

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"Правительство, которое формируется в эти часы [во главе] с премьер-министром, включенным в список террористов [Мохаммад Хасан Ахунд является фигурантом санкционного списка ООН], а также с министром внутренних дел [Сираджуддином Хаккани], которого разыскивает ФБР <...>. Ясно и очевидно, что это очень плохие сигналы для международного сообщества", - указал он.

Министр только что завершил поездку по странам азиатского региона, включавшую посещение Пакистана. Он предупредил о росте миграционной нагрузки в связи с ухудшением гуманитарной ситуации, хотя пока, по его словам, "миграционные потоки остаются под контролем".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. В течение почти двух недель талибы не могли утвердить состав кабмина, в основном, как они утверждали, из-за "технических трудностей и приготовлений".

Во вторник они все же объявили состав временного кабмина. Его главой стал Мохаммад Хасан, его заместителями - Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада, как и ожидалось, не стал занимать пост в кабинете министров.

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АфганистанИталияДи Майо, ЛуиджиСмена власти в Афганистане
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