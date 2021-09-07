Экс-посол США в Киеве считает, что Украина не вступит в НАТО в ближайшее десятилетие

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие, поскольку существует противодействие внутри самого альянса, который боится вызвать негативную реакцию со стороны России. Такое мнение высказал во вторник на видеосеминаре в вашингтонском Атлантическом совете его глава и бывший американский посол в Киеве Джон Хербст.

"Я не думаю, что вопрос об этом стоит. Украина не сможет присоединиться к НАТО в ближайшие, скажем, 10 лет и уж точно в следующие пять лет. В основном из-за того, что существует значительное противодействие этому внутри альянса. По сути там боятся вызвать раздражение со стороны России. Я думаю, что такой ход мысли ужасен, но такова политическая реальность", - считает он.

При этом, по его мнению, тот факт, что в "НАТО не готовы принять в свои ряды Украину в ближайшее десятилетие, не значит, что они никогда не будут к этому готовы". Поэтому Украине, по мнению Хербста, целесообразно все равно готовиться к членству, "делая все то, что НАТО требует от будущих членов".

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам своего визита в Вашингтон утверждал, что американский лидер Джо Байден лично поддерживает Украину в вопросе о возможности ее вступления в НАТО. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что США считают, что Украине следует выполнить ряд условий для соответствия страны стандартам Североатлантического альянса, вместе с тем Вашингтон не может единолично принимать решение о членстве государства в НАТО. Среди шагов, которые ожидают от Украины на пути в НАТО, Псаки назвала "реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизацию оборонного сектора и наращивание экономического роста".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "непосредственной угрозой" продолжающееся стремление Украины в НАТО и теоретическую готовность США этот вопрос обсуждать.