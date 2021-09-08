Французский суд приступает к слушаниям по делу о ноябрьских терактах 2015 года в Париже

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Процесс по делу о ноябрьских терактах 2015 года в Париже открывается в среду во Дворце юстиции. Он станет самым крупным судебным разбирательством, которое когда-либо проводилось во Франции.

Суду предстоит заслушать более 300 адвокатов, представляющих иски родственников парижан, пострадавших в ночь терактов 13 ноября 2015 года. От рук террористов, захвативших заложников в концертном зале и напавших на посетителей кафе, погибли 130 человек. Более 430 человек были ранены. Следственное досье по делу, собранное в 542 томах, насчитывает около миллиона страниц. Оно включает жалобы 1 765 истцов 20 национальностей.

Подготовительные работы к открывающемуся процессу велись на протяжении почти 20 месяцев. Специально оборудованный временный зал сможет вместить не более 550 человек. Остальные должны будут следить за ходом слушаний по трансляции.

Главный обвиняемый

По делу проходят два десятка обвиняемых. Присутствовать на процессе будут 14. В их числе - Салах Абдеслам, единственный из группы боевиков, оставшийся в живых. Сын иммигрантов из Марокко после гибели сообщников в перестрелках с полицией долго скрывался от правосудия в Бельгии.

Перед судом предстанут также 11 пособников, укрывавших преступника или оказывавших ему иное содействие. Дело еще шести обвиняемых будет рассматриваться в их отсутствие. Их судьбу должны решить пять полномочных судей. Им будут помогать еще четверо юристов. Они будут присутствовать на слушаниях и должны заменить судей в случае их болезни.

Ожидается, что процесс продлится не менее девяти месяцев. Его окончание предварительно намечено на 25 мая 2022 года. Все это время движение транспорта в районе дворца будет запрещено. Некоторые улицы будут закрыты и для пешеходов.

Черная пятница

Вечером в пятницу 13 ноября 2015 года в нескольких округах в Париже боевики экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) совершили серию терактов. Сначала взрывы прогремели около парижского стадиона Stade de France, где проходил товарищеский футбольный матч между сборными Франции и Германии. За матчем наблюдал президент Франции Франсуа Олланд. Он был срочно эвакуирован сотрудниками службы безопасности.

Одновременно террористы захватили около ста заложников в парижском концертном зале "Батаклан", где в тот момент выступала американская рок-группа Eagles of Death Metal. В концертном зале погибли 90 человек. После захвата "Батаклана" террористы предприняли атаки на парижские кафе. Они открыли огонь по находившимся на открытых террасах посетителям.

Полиция призвала жителей Парижа и его окрестностей не покидать свои дома. На экстренном заседании Совета министров были приняты решения о введении на всей территории страны режима чрезвычайного положения (впервые более чем за 50 лет), а также о закрытии государственных границ. Власти заявили тогда же, что будут приняты все меры для нейтрализации террористов.

День терактов в Париже был назван мировой прессой "черной пятницей". Свои соболезнования Франции в связи с многочисленными жертвами трагедии выразили ООН, руководители России, США, многих других стран мира.