Байден на год продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы в США

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден еще на год продлил действие исполнительного указа, предусматривающего применение односторонних санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома.

На основании данного указа США несколько раз вводили санкции против физических и юридических лиц из России в связи с приписываемым ей вмешательством в американский избирательный процесс. Москва много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

"Я продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США и подрывом общественного доверия к ним", - говорится в распространенном заявлении американского лидера.

"Хотя не было никаких доказательств того, что иностранная держава меняла результаты голосования или [влияла] на подсчет голосов в ходе каких-либо выборов в США, иностранные государства исторически стремились извлекать выгоду из американской свободной и открытой политической системы", - утверждает президент.

В заявлении отмечается, что развитие цифровых технологий в последние годы "создало значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства". "Способность лиц, находящихся за пределами США, вмешиваться и подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе путем несанкционированного доступа к избирательной инфраструктуре и инфраструктуре предвыборных штабов, а также через скрытое распространение пропаганды и дезинформации, продолжает представлять чрезвычайную и необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. По этой причине действие чрезвычайного положения, объявленного 12 сентября 2018 года, должно быть продлено", - считает Байден.

Об указе

Подписанный 45-м президентом Дональдом Трампом три года назад указ о санкциях за вмешательство в выборы обязывает директора национальной разведки страны регулярно оценивать угрозы возможного иностранного вмешательства в выборы. Документ также требует от Госдепартамента и Министерства финансов США предоставлять президенту рекомендации по вопросу о введении санкций в отношении стран или лиц, которые могут быть причастны к вмешательству в выборы. Как пояснили в связи с подписанием указа в Госдепартаменте, указ предусматривает введение "обязательных санкций в отношении иностранных лиц, участие которых во вмешательстве в американские выборы было установлено". Распоряжение также предполагает применение "дополнительных мер" против стран, которые "подрывают экономику [страны] или вмешиваются в нее".