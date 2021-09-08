Байден заявил, что изменения климата представляют угрозу США и миру

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Климатические изменения в настоящее время представляют угрозу как для Соединенных Штатов, так и для всего мира. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден в ходе поездки на северо-восток страны для оценки ущерба от урагана "Ида".

"Мы должны послушать ученых, экономистов, экспертов по национальной безопасности, они все говорят, что сейчас "красный код", страна и мир в опасности", - сказал он, выступая на митинге в районе Нью-Йорка Куинс, трансляцию которого вел телеканал CNN.

"Изменения климата представляют экзистенциальную угрозу для наших жизней, нашей экономики, и эта угроза уже пришла, лучше не станет", - отметил Байден. По его мнению, сейчас необходимо не просто восстанавливать поврежденную или разрушенную инфраструктуру, а строить новые объекты с учетом чрезвычайных погодных явлений, которые все чаще происходят в стране.

1 сентября ураган "Ида" достиг северо-восточных штатов США. Его основной удар пришелся на штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания. По подсчетам СМИ, общее число жертв стихии на северо-востоке превысило 40 человек. Большинство погибших проживали в подвальных этажах зданий, которые затопила вода.