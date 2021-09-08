Байден считает, что Россия и Китай попытаются достичь договоренностей с талибами

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Россия, Иран, Китай и Пакистан попытаются достичь договоренностей с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Такое мнение выразил во вторник президент США Джо Байден журналистам на Южной лужайке Белого дома после поездки в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Его слова приводит агентство Reuters .

Отвечая на вопрос, опасается ли он возможного финансирования талибов со стороны Китая, глава государства сказал: "У Китая есть серьезные проблемы с талибами". "Они попытаются выработать некоторые договоренности с талибами, я уверен, как и Пакистан, Россия, Иран. Они все пытаются понять, что теперь им делать", - считает он.

"Будет интересно посмотреть, что произойдет", - заключил президент.