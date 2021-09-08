CNN: ЦРУ помогло Украине организовать операцию с задержанием 33 россиян в Белоруссии

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление США оказывало помощь в подготовке украинскими властями операции, которая привела к задержанию 33 россиян на территории Белоруссии в прошлом году. С таким утверждением во вторник выступил телеканал CNN со ссылкой на источники в украинской разведке.

По его сведениям, США помогали украинцам деньгами, технической поддержкой и консультациями. В свою очередь неназванный американский чиновник назвал это "неправдой". По его мнению, данные заявления могут быть попыткой переложить часть вины за проваленную операцию на спецслужбы Соединенных Штатов.

Согласно утверждениям украинских военных, которые приводит телеканал, двое из задержанных тогда россиян присутствовали при запуске ракеты, которой якобы был сбит Boeing на Украине в июле 2014 года, еще четверых Украина считает ответственными за крушение своего военного самолета и гибель 70 человек на его борту. По их словам, при подготовке операции украинские спецслужбы представлялись как российская военная частная компания и предлагали россиянам по $5 тыс. в месяц за охрану нефтяного производства в Венесуэле.

В конце июля 2020 года Белоруссия задержала на своей территории 33 гражданина РФ, которых в Минске назвали сотрудниками "частной военной компании Вагнера". Впоследствии они были арестованы. Официальный Киев заявил, что 28 человек из 33 принимали участие в вооруженном конфликте в Донбассе, и потребовал их выдачи.

Российская сторона расценила задержание своих граждан как "не соответствующее союзническим отношениям Москвы и Минска", а обвинения в их адрес - "спекуляцией". При этом в Кремле добавили, что данные россияне оказались в Белоруссии транзитом и должны были улететь в Стамбул, а их пребывание в республике "никак не связано с самой Белоруссией или с белорусскими делами". 12 августа прошлого года офис генерального прокурора Украины направил Белоруссии официальный запрос о выдаче 28 задержанных ранее граждан РФ. Однако 14 августа Белоруссия вернула России ее 32 граждан. Еще один задержанный, который имеет вместе с российским белорусское гражданство, остался на территории республики.

27 августа 2020 года в интервью телеканалу "Россия-24" президент РФ Владимир Путин сообщил, что задержание российских граждан стало результатом провокации со стороны "украинских спецслужб совместно с американскими". По словам российского президента, людей обманом и по подложным документам привезли на территорию Белоруссии, где "представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании".