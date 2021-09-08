Эксперт считает, что Китай и США вряд ли объединят усилия для восстановления Афганистана

ПЕКИН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Власти Китая и Соединенных Штатов вряд ли найдут точки соприкосновения для совместных проектов по восстановлению экономики Афганистана. Такую точку зрения высказал корреспонденту. ТАСС в среду ведущий эксперт китайского аналитического института "Тайхэ" Ван Цзайбан.

"Думаю, маловероятно, что Китай и США выразят стремление совместно участвовать в восстановлении Афганистана, поскольку каждая из сторон будет действовать, руководствуясь собственными обстоятельствами, - рассказал он в ходе проводимого организацией ежегодного форума. - КНР и Соединенные Штаты на официальном уровне не смогут найти осязаемые каналы для взаимодействия [в данном направлении]".

Как уточнил эксперт, помощь, которую Пекин и Вашингтон могут оказать Кабулу, также будет зависеть "от усилий и устремлений" каждой стороны. "Что касается Китая, многие наши компании, особенно транснациональные корпорации, могут принять участие в процессе восстановления афганской экономики", - добавил он.

Ван Цзайбан отметил, что китайские предприятия уже достаточно долгое время присутствуют на рынке Афганистана, в том числе занимаются реализацией проектов инициативы "Один пояс - один путь". "КНР обладает большими возможностями [для восстановления экономики Афганистана], - подчеркнул эксперт. - У нас есть компании, занимающиеся инфраструктурным строительством, а также предприятия, способные обеспечить трансфер производственных мощностей".

Ранее Министерство иностранных дел Китая неоднократно подчеркивало, что Соединенные Штаты несут ответственность за ситуацию в Афганистане даже после вывода оттуда американских войск. Как считает глава МИД КНР Ван И, сейчас крайне важно, чтобы США не начали "создавать новые проблемы" для афганской стороны. Он уточнил, что китайские власти намерены продвигать проекты инициативы "Один пояс - один путь" только после восстановления стабильности в этой стране.

Научно-исследовательский центр в Пекине

Аналитический институт "Тайхэ" был основан в 2013 году, в его деятельности принимают участие ведущие эксперты со всего мира. Форумы под одноименным названием ежегодно проводятся в Китае с 2017 года. На этот раз мероприятие проходит с 5 по 11 сентября как в очном режиме, так и в онлайн-формате и посвящено обсуждению вопросов экономики, дипломатии, культуры и образования. Среди участников - генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов, десятки известных в Китае и за его пределами ученых и экспертов.