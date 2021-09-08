Япония направит в Катар представителя правительства для осуществления контактов с талибами

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Япония направляет в столицу Катара официального представителя правительства для осуществления контактов с политическим офисом движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в среду заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като.

"Для осуществления практических контактов с талибами Япония направляет в столицу Катара, Доху, официального представителя правительства Цукасу Уэмуру. Он будет осуществлять контакты с политическим офисом "Талибана", а также представителями других заинтересованных стран, включая G7", - сказал он. Уэмура до этого был послом Японии в Саудовской Аравии.

По словам Като, Япония внимательно следит за действиями талибов в Афганистане и рассчитывает на то, что оставшиеся в Афганистане японцы, а также местные жители, которые работали в японских организациях, смогут покинуть страну в случае необходимости. Посольство Японии в Кабуле прекратило свою работу 15 августа, все японские сотрудники дипломатического представительства были эвакуированы в Дубай. После этого дипломаты были направлены в Катар для ведения работы на афганском направлении.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. В течение почти двух недель талибы не могли утвердить состав кабмина, в основном, как они утверждали, из-за "технических трудностей и приготовлений".

Во вторник они все же объявили состав временного кабмина. Его главой стал Мохаммад Хасан, его заместителями - Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада, как и ожидалось, не стал занимать пост в кабинете министров.