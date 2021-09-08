Судмедэксперты Нью-Йорка опознали двух жертв терактов 11 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка опознало двух жертв терактов во Всемирном торговом центре 11 сентября 2001 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба управления.

"Дороти Морган из Хемпстеда (штат Нью-Йорк) является 1646-й жертвой, мужчина, имя которого не разглашается по просьбе семьи, является 1647-й жертвой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные опознания стали первыми с октября 2019 года. В настоящее время 1 106 (40%) из 2 753 жертв терактов до сих пор не идентифицированы.

На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал указ о проведении обзора отдельных правительственных документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года, на предмет их возможного рассекречивания.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.