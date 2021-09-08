СМИ: армия Сирии установила контроль над городом Дераа-эль-Балад

БЕЙРУТ, 8 сентября. /ТАСС/. Подразделения сирийской армии вошли в среду в город Дераа-эль-Балад на юге страны, который находился в руках сторонников вооруженной оппозиции. Как сообщило агентство SANA, сирийские военнослужащие и сотрудники сил безопасности водрузили национальные флаги над зданием мэрии и другими правительственными учреждениями. Они установили блокпосты на основных перекрестках. После проведения зачистки кварталов от возможного присутствия террористов Дераа-эль-Балад будет объявлен безопасным, в город смогут вернуться покинувшие его жители.

Ранее 560 членов оппозиционных формирований сдались сирийским властям на юге страны и согласились урегулировать свой гражданский статус. Правительственной амнистией воспользовались также несколько десятков дезертиров, уклонявшихся от обязательной воинской службы.

Новое соглашение о локальном примирении на юге Сирии было достигнуто 1 сентября после продолжавшейся более месяца осады правительственными войсками Дераа-эль-Балад, Тарик-эс-Сад и других районов. Члены оппозиционных формирований передали сирийской армии имеющиеся у них вооружения, включая противотанковые гранатометы и установки залпового огня. Что касается экстремистов, отказавшихся сложить оружие, то по условиям перемирия им предоставлена возможность покинуть Дераа-эль-Балад вместе с семьями, направившись на автобусах в северо-западную провинцию Идлиб, которая находится в руках антиправительственных группировок.

Как сообщил 3 сентября представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Александр Гуляев, Россия "выступила гарантом возвращения мирной жизни в этот южный регион на границе с Иорданией". По его словам, в дальнейшем планируется патрулирование Дераа-эль-Балад силами российской военной полиции.

Административный центр провинции Дераа расположен в 110 км к югу от Дамаска. В этом городе в 2011 году начались антиправительственные выступления, переросшие в вооруженный конфликт между оппозиционными группировками и сирийской армией. По условиям примирительного соглашения, заключенного в 2018 году, южные районы остались под контролем отрядов сирийской оппозиции.