Fox: на одной из баз США, где размещают афганских беженцев, выявили заболевшего корью

ТАСС, 8 сентября. Случай заражения корью выявлен на американской военной базе Форт-Маккой (штат Висконсин), которая принимает эвакуированных афганцев. Об этом во вторник сообщил телеканал Fox News со ссылкой на внутреннюю электронную переписку.

Отмечается, что все контактировавшие с больным изолированы, проводятся профилактические мероприятия.

Согласно электронному письму, администрация Форт-Маккой временно приостановила размещение беженцев, однако Fox News со ссылкой на представителя базы сообщил, что сейчас прием жителей Афганистана продолжается.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, Афганистан занимает седьмое место в мире по количеству случаев заболеваемости корью.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной решения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Соединенные Штаты эвакуировали из исламской республики 124 тыс. человек, включая 6 тыс. американских граждан.

В понедельник Госдепартамент сообщил, что страна приняла на своей территории почти 40 тыс. эвакуированных афганцев.