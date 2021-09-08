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Главы МИД стран Центральной Азии выступили за создание зон, свободных от ядерного оружия

В совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран - участниц Договора говорится об укреплении режима ядерного нераспространения

НУР-СУЛТАН, 8 сентября. /ТАСС/. Пять государств Центральной Азии выступают за создание новых зон, свободных от ядерного оружия, в том числе на Ближнем Востоке и Корейском полуострове. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран - участниц Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦАЗСЯО), по случаю 15-летия подписания документа.

"Выступаем в поддержку усилий по созданию новых зон, свободных от ядерного оружия, в различных регионах мира, в том числе на Ближнем Востоке и Корейском полуострове", - говорится в заявлении, опубликованном в среду пресс-службой МИД Казахстана.

В нем также подчеркивается приверженность сохранению совместного всеобъемлющего плана действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы в интересах региональной и международной безопасности, а также укрепления режима ядерного нераспространения.

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