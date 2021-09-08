В ФСБ заявили о причастности США к попытке похищения россиян в Белоруссии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Представитель ФСБ подтвердил информацию CNN о причастности США к попытке похищения "вагнеровцев" в Белоруссии.

"Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ в подготовке и проведении, показали, что это была совместная операция с ГУР (Главным управлением разведки) Минобороны Украины и СБУ, так что информацию эту мы считаем достоверной", - заявил он журналистам в среду.

По его словам, в этой информации нет эксклюзивности. "Еще год назад было расследование Александра Коца в "Комсомольской правде", были представлены документальные материалы, которые все это подтверждают, поэтому то, что сейчас CNN не удалось подтвердить это, адресуем к материалам годичной давности, которые были опубликованы Александром Коцем", - сказал представитель ФСБ. "Эпизод с так называемыми вагнеровцами - это изначально уголовно наказуемое деяние, это спланированное похищение граждан России с территории третьей страны, и все, что происходит, все что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма, инструментом которого они являются, мы расценивать не можем", - подчеркнул он.

Он напомнил, что россиян фактически заманили в Белоруссию военная разведка и СБУ под руководством ЦРУ США. "Цель была известна, был вброс в КГБ республики о том, что эти люди приехали для участия в массовых беспорядках на стороне оппозиции, белорусские партнеры поэтому так и среагировали. Потом все стало на свои места, несмотря на те попытки, которые предпринимала украинская сторона. Мы прекрасно помним звонок Зеленского президенту Лукашенко", - отметил представитель ФСБ. Кроме того, добавил он в течение 2020 и 2021 года неоднократно задерживались украинские диверсанты в Крыму, были попытки, а также удавшийся подрыв газопровода."В частности, не так давно, уже документально установлено, что это агентура Главного управления разведки Минобороны Украины работала", - сказал он.