Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудил в среду с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане. Такое заявление сам Мишель разместил в среду на своей странице в Twitter.

"Обсудил с президентом России Владимиром Путиным последнее развитие событий в Афганистане и во всем регионе, - сообщил он. - ЕС и Россия разделяют заинтересованность в региональной стабильности".

Мишель подчеркнул, что ЕС считает приоритетным "предотвращение гуманитарной катастрофы, борьбу с контрабандой наркотиков и гарантии соблюдения прав человека, в том числе, женщин, девочек и меньшинств".

Мишель также отметил, что подчеркнул в разговоре "поддержку ЕС территориальной целостности Украины и Грузии" и осудил использование Белоруссией нелегальных мигрантов в качестве средства давления на страны Евросоюза. По его словам, в ходе разговора с президентом России "состоялся также обмен мнениями о перспективах урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, где необходимы диалог и меры укрепления доверия".

После окончания операции США в Афганистане и вывода из страны войск коалиции запрещенное в РФ радикальное движение "Талибан" развернуло наступление и к 6 сентября заявило об установлении контроля над всей афганской территорией. К 8 сентября талибы сформировали временное правительство Афганистана, в которое вошли только представители движения.