Вооруженные силы ЕС. Пришло ли время?

Плохо организованный выход США из Афганистана, который критиковали даже самые преданные союзники Вашингтона, вновь поставил европейских политиков перед вопросом: нужна ли ЕС собственная армия? Разбираемся, стоит ли в скором времени ожидать появления объединенных европейских войск и что об этом думают в НАТО и странах сообщества. Разговоры о единой армии ЕС начались не вчера и даже не после прихода в Белый дом Дональда Трампа. Хотя именно тогда в Брюсселе в последний раз серьезно обсуждали создание собственных вооруженных сил. Республиканец давал понять, что больше не собирается тратить миллиарды долларов на защиту союзников, которые нелояльны его политике. Он также требовал от партнеров увеличивать бюджеты на оборону и отзывал из Европы американских военных. Афганский провал Победившему на выборах 2020 года Джо Байдену удалось сменить повестку. Демократ переподтвердил свою готовность помогать старым союзникам США и защищать Европу.

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При этом обстановка в мире да и в самой Америке все равно оставила Брюсселю немало поводов для волнений. Последним таким сигналом стала ситуация с выходом США и НАТО из Афганистана. "То, что произошло в Афганистане, стало переломным моментом", — приводит газета The Washington Post слова Натали Луазо, председателя подкомитета Европарламента по безопасности и обороне. Как отмечает Луазо, когда Соединенные Штаты решили уйти из страны, они не слишком беспокоились о мнении партнеров. Из-за того что Джо Байден отказался продлевать сроки эвакуации из Афганистана после 31 августа, странам ЕС пришлось бросить в опасности не только своих афганских союзников, но даже собственных граждан. Это стало серьезным разочарованием для Европы и вновь оживило дискуссии о создании европейских вооруженных сил. "Я настаиваю, что потребность Евросоюза в собственной оборонной системе стала очевидной после Афганистана", — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече министров обороны ЕС в Словении. По его словам, "исторические события в Афганистане подтолкнули разработку европейской концепции по безопасности "Стратегический компас ЕС", финальный проект которой будет представлен в октябре-ноябре". По словам Борреля, в рамках этой дискуссии страны ЕС также обсуждают создание собственных сил быстрого реагирования численностью около 5 тыс. человек. Утверждение "Стратегического компаса ЕС", а с ним и планов создания сил быстрого реагирования ЕС должно произойти в марте 2022 года. Европа в сапогах Евросоюз задумывался как исключительно экономическое и культурное пространство. Странам блока удалось создать одну из крупнейших в мире свободных торговых и трансграничных зон. Именно экономическое благополучие должно было стать основным оружием ЕС. Но глобальные вызовы расставили все по местам. Чтобы стать полноценным игроком на мировой арене, европейцам не обойтись без собственной армии. Речь идет именно о не зависимой от НАТО боевой структуре, так как лидером и мозговым центром альянса все равно является Вашингтон.

США всегда активно выступали против создания европейских сил, поскольку они неизбежно стали бы конкурентами НАТО и само их появление привело бы к ослаблению американского влияния в Европе. В Брюсселе уже давно делали попытки заложить фундамент европейской армии. В 1999 году страны — участницы сообщества договорились сформировать вооруженные силы численностью до 60 тыс. бойцов. Однако вместо этого с 2007 года у блока появились так называемые европейские боевые группы. Проект предполагал создание 18 батальонных тактических групп численностью порядка 1,5 тыс. человек каждая. Их должны были сформировать на основе вооруженных сил каждого отдельного государства ЕС. Предполагалось, что эти группы и несли бы оперативное дежурство по очереди. К концу 2007 года эти подразделения формально появились на бумаге, но их реальное применение упиралось в различные сложности. Например, финансирование операций каждой из боевых групп ложилось только на одну страну Евросоюза. Это создавало серьезный дисбаланс расходов в случае реальных боевых условий. Проект остался на бумаге, боевые группы ЕС ни разу не использовали в конфликтах, а для своих гуманитарных миссий ЕС каждый раз собирает смешанный военный контингент. "Боевые группы существуют, но мы никогда их не использовали, не активировали. Мы должны задуматься о чем-то более операционном, готовом к действию", — считает Боррель. Вопрос ребром 7 сентября Европейская народная партия — крупнейшее наднациональное политическое объединение ЕС — опубликовала в своем Twitter призыв начать создание европейской армии. "Мы должны сделать еще один шаг вперед и создать собственное военное подразделение Евросоюза. Давайте защищать Европу вместе", — говорится в распространенном партией заявлении. Несмотря на такие призывы, в Европе далеко не все согласны с тем, что сообществу нужен еще один оборонный орган. У этой идеи есть как свои сторонники, так и противники. А есть и те, кто как бы посередине. К примеру, президент Франции Эмманюэль Макрон до сих пор один из самых ярых приверженцев этой идеи. Во времена президентства Трампа он не раз призывал к созданию "настоящей европейской армии" и одновременно констатировал "смерть мозга НАТО".

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