Кабмин Литвы упразднил должность атташе по культуре в генконсульстве в Калининграде

ВИЛЬНЮС, 8 сентября. /ТАСС/. Литва упразднит пост атташе по культуре в генконсульстве в Калининграде и создаст, пользуясь освободившейся ставкой, аналогичную должность в Японии. Решение об этом в среду на заседании приняло правительство балтийской республики.

"Вопросов, замечаний предложений не вижу, - сказала, зачитав соответствующий пункт повестки дня, премьер-министр Ингрида Шимоните. - Проект принят".

Одновременно учреждена должность атташе по культуре при посольстве Литвы в Японии. "В рамках более эффективного использования сети атташе по культуре в диппредставительствах Литвы и направлении ограниченных финансовых ресурсов на укрепление культурного сотрудничества со странами Азии новая должность [при посольстве в Японии] учреждается с упразднением соответствующей должности при генеральном консульстве в Калининграде", - говорится в сопутствующей справке.

В мае, подавая кабинету это предложение, Минкультуры Литвы рекомендовало упразднить также должность атташе по культурному наследию при посольстве в Москве.