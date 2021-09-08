Лукашенко внес в парламент законопроект о приостановке договора о реадмиссии с ЕС

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко внес в Национальное собрание (парламент) законопроект о приостановке действия соглашения между республикой и Евросоюзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

"Документ подготовлен в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые ЕС и его государствами-членами в отношении Беларуси, - сообщила в среду президентская пресс-служба. - Соглашение определяет механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания". В сообщении отмечается, что в ближайшее время соответствующие обязательства Минска будут заморожены.