Китай предоставит Афганистану экстренную помощь на $30 млн

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Китайские власти предоставят Афганистану экстренную помощь на сумму 200 млн юаней (порядка $30 млн). Об этом заявил в среду глава МИД КНР Ван И.

"В связи с потребностями афганского народа наша страна предоставит Афганистану экстренную помощь на сумму 200 млн юаней", - приводит МИД Китая слова китайского дипломата, выступившего на онлайн-встрече с участием министров иностранных дел Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Как уточнил Ван И, средства будут использованы на закупку продовольствия и медикаментов, вакцинацию. "Как только появятся необходимые условия, в том числе в области безопасности, Китай поможет Афганистану в восстановлении и в реализации проектов, направленных на повышение народного благосостояния", - добавил он.

Как сообщил ранее МИД Пакистана, в среду в онлайн-формате организована встреча глав внешнеполитических ведомств Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Консультации состоялись на следующий день после объявления состава временного правительства Афганистана, куда вошли только члены радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).