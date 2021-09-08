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Токаев нанесет ответный визит в Киргизию

Встреча запланирована на начало 2022 года

НУР-СУЛТАН, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение своего киргизского коллеги Садыра Жапарова посетить республику с визитом в начале будущего года. Об этом в среду сообщили в аппарате лидера Казахстана.

"Главным ориентиром в расширении взаимодействия [с Киргизией] служат итоги визита президента Садыра Жапарова в Казахстан в марте этого года. В целях дальнейшего углубления наших отношений я с благодарностью принял приглашение моего киргизского коллеги посетить Бишкек с ответным визитом в начале 2022 года", - цитирует главу государства пресс-служба.

В среду Токаев принял верительные грамоты от послов ряда государств, в том числе Киргизии. "В своем выступлении президент Казахстана обратил внимание на значимость стратегического партнерства с Кыргызстаном", - говорится в сообщении.

Теги
КазахстанКиргизияТокаев, Касым-Жомарт КемелулыЖапаров, Садыр Нургожоевич
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