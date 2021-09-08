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Смена власти в Афганистане

Блинкен: Гани заверял США, что будет сражаться с талибами до смерти

Госсекретарь ответил отрицательно на вопрос, помогли ли США бывшему президенту Афганистана покинуть страну

ТАСС, 8 сентября. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани незадолго до того, как покинул страну, заверял американскую сторону, что намерен бороться с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) до смерти. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью журналистам афганского телеканала TOLOnews, отрывки которого были опубликованы в среду.

"В ночь до того как он отбыл, он сказал мне, что будет сражаться до самой смерти", - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства. Он ответил отрицательно на вопрос, помогли ли США Гани покинуть страну. Блинкен добавил, что также обсуждал с Гани "передачу власти" в Афганистане.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной решения вывести силы из страны. 15 августа Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США на прошлой неделе полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.

Теги
АфганистанСШАГани, АшрафБлинкен, ЭнтониСмена власти в Афганистане
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