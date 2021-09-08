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МИД: Минск готов к конструктивному взаимодействию с ЕС по вопросу незаконной миграции

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Белоруссия готова к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с Евросоюзом по проблематике незаконного пересечения границы мигрантами. Об этом говорится в комментарии пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства в среду в связи с заявлением представительства Европейского союза в стране о демарше МИД Белоруссии в связи с незаконными пересечениями границы со стороны республики в ЕС.

"Беларусь готова к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с ЕС по данной проблематике. Граница для нас - всегда линия сотрудничества, а не разногласий", - говорится в комментарии.

В нем одновременно подчеркивается, что Белоруссия не имеет "ничего общего с истинными причинами роста потоков миграции из проблемных регионов, а вот страны ЕС как участники известных коалиций имеют к этому прямое отношение".

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