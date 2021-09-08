Гани отверг обвинения в хищении денежных средств граждан Афганистана

КАИР, 8 сентября. /ТАСС/. Сложивший с себя полномочия президента Афганистана и покинувший страну Ашраф Гани отверг обвинения в том, что он вывез крупную сумму денег, принадлежавших афганским гражданам.

"Я должен ответить на все безосновательные обвинения в свой адрес в том, что я покинул Кабул, взяв миллионы долларов, которые принадлежали афганскому народу. Эти утверждения абсолютно ложные. Коррупция - это чума, которая наносила ущерб нашей стране на протяжении десятилетий, и борьба с ней была в центре моего внимания как президента", - говорится в заявлении, опубликованном в среду на его странице в Twitter.

Кроме того, политик заявил о готовности к "официальным проверкам и финансовому расследованию под эгидой ООН или любого другого соответствующего независимого органа", чтобы подтвердить правдивость своих слов и финансовую чистоплотность.

Помимо этого Гани подчеркнул, что решение покинуть Афганистан было самым трудным в его жизни. "Однако я полагал, что это единственное верное решение, чтобы не допустить кровопролития и спасти Кабул и шесть миллионов его жителей", - отметил экс-президент.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул.

Радикалы неоднократно обвиняли бежавшего президента в том, что он похитил деньги афганских граждан, и призывали Гани вернуть все средства, приобретенные незаконным путем. Вместе с тем представители "Талибана" назвали бегство политика из Афганистана ошибкой, поскольку это привело к напряженности в столице страны, однако, по их словам, они предлагали ему мирный переход власти.