Представитель талибов не подтвердил инаугурацию кабмина Афганистана 11 сентября

"У меня нет информации об этом", - сказал он в среду ТАСС, комментируя публикации о возможном проведении инаугурации нового правительства страны 11 сентября.

11 сентября 2001 года террористы из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили пассажирские авиалайнеры и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, еще один угнанный самолет разбился недалеко от города Шенксвилл (штат Пенсильвания). В результате этой атаки погибли 2 996 человек. После этих террористических актов занимавший тогда должность президента США Джордж Буш - младший объявил о начале военной операции в Афганистане с целью освобождения страны от влияния движения "Талибан", уничтожения баз террористов и захвата руководителей "Аль-Каиды". В результате нее к декабрю 2001 года режим талибов был свергнут.

После объявления США весной этого года о решении вывести из страны свои вооруженные силы движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном. 15 августа сложивший с себя полномочия президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул и к 6 сентября заявили об установлении контроля над всей афганской территорией. К 8 сентября талибы сформировали временное правительство Афганистана, в которое вошли только представители движения. Радикалы не могли утвердить кабинет в течение двух недель из-за, как утверждалось, "технических трудностей".