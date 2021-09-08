Блинкен: развитие Ираном ядерной программы может поставить под вопрос возвращение в СВПД

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Дальнейшее развитие Тегераном своей ядерной программы может поставить под вопрос целесообразность возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом на американской авиабазе Рамштайн в Рейнланд-Пфальце на западе Германии.

"Я не буду указывать конкретную дату, но мы приближаемся к тому моменту, когда возврат к жесткому соблюдению СВПД не сможет повторить тех плюсов, которые давало это соглашение, поскольку по мере того, как идет время, а также по мере того, как Иран продолжает продвигаться в своей ядерной программе <...>, наступает тот момент, когда будет очень трудно вновь получить все те плюсы, которые давал СВПД, если вернуться к жесткому соблюдению СВПД", - сказал он. "Мы пока не достигли этого момента, но он становится ближе", - добавил Блинкен.

"Именно по этой причине мы четко давали понять, что возможность возврата к СВПД <...> не является неограниченной по времени", - отметил также госсекретарь.

"[Спецпосланник США по Ирану] Роберт Мэлли находится в процессе <...> консультаций с Россией, а также с нашими европейскими партнерами. И в настоящий момент мы в очень значительной степени сосредоточены на этом", - добавил также глава американской дипломатии.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщил, что в среду и четверг проведет консультации в Москве со спецпосланником США по Ирану Робертом Мэлли. Как сообщил до этого Госдепартамент США, Мэлли отправится в Москву и Париж 7-10 сентября, чтобы провести консультации по вопросам, связанным с возвращением Вашингтона и Тегерана к соблюдению СВПД по иранской ядерной программе.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, а также возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.