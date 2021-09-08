"Талибан" планирует провести в Афганистане всеобщие выборы

КАИР, 8 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) планирует проведение в стране всеобщих выборов с участием самых разных слоев местного населения. Об этом сообщил в среду катарский телеканал Al Jazeera .

"Планируется проведение всеобщих выборов, которые будут включать широкий спектр афганского общества <...> Мы стремимся к тому, чтобы привлечь самые широкие слои населения, талантливых людей, которые не являются членами "Талибана", - приводит телеканал слова представителя министерства информации и культуры "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов).

Говоря о составе объявленного радикалами во вторник временного правительства, в которое вошли в основном пуштуны (представители самой многочисленной этнической группы страны), спикер указанного ведомства подчеркнул, что для талибов "важнее способности [членов кабмина], чем их этническое происхождение".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного правительства страны, в которое вошли исключительно члены "Талибана".