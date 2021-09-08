В Саудовской Аравии приветствовали рассекречивание США документов о терактах 11 сентября

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии выступают за полное рассекречивание всех документов, касающихся расследования властями США терактов 11 сентября 2001 года, рассчитывая на то, что публикация этих материалов "навсегда положит конец безосновательным обвинениям в адрес королевства". Об этом сообщается в распространенном в среду заявлении посольства Саудовской Аравии в США.

"Посольство <...> приветствует публикацию засекреченных документов, относящихся к терактам <...> 11 сентября 2001 года. <...> Любые утверждения о причастности Саудовской Аравии к терактам 11 сентября являются абсолютно ложными", - подчеркивается в документе.

"Прискорбно, что такие ложные и злонамеренные заявления продолжаются. В ответ Саудовская Аравия может лишь подтвердить свою давнюю поддержку полного рассекречивания любых документов и материалов, касающихся расследования Соединенными Штатами терактов, в надежде, что полное обнародование этих документов раз и навсегда положит конец безосновательным обвинениям в адрес королевства", - добавили в диппредставительстве.

Посольство напомнило, что документы, рассекреченные и обнародованные ранее, говорят об отсутствии "каких-либо свидетельств, указывающих на то, что правительство или должностные лица Саудовской Аравии заранее знали о теракте или каким-то образом участвовали в его планировании или осуществлении". "Саудовская Аравия безоговорочно осудила <...> страшные преступления, совершенные против США - ее близкого союзника и партнера. Саудовская Аравия слишком хорошо знает, какое зло представляет своими действиями и идеологией [террористическая сеть] "Аль-Каида" (запрещена в РФ - прим. ТАСС). Вместе с США мы были главной целью "Аль-Каиды" даже до терактов 11 сентября", - сказано в заявлении.

В диппредставительстве также добавили, что Эр-Рияд "является важным партнером США в борьбе с терроризмом". "Скоординированная работа Саудовской Аравии и США по пресечению и предотвращению террористических заговоров, несомненно, спасла жизни тысяч саудовцев и американцев", - подчеркнули в посольстве.

Указ Байдена

На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал указ о проведении обзора отдельных правительственных документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года, на предмет их возможного рассекречивания. По завершении обзора министр юстиции и генеральный прокурор США должен будет после консультаций с главами других ведомств представить отчет президенту и обнародовать те документы, которые будет решено рассекретить.

Ранее около 1,8 тыс. американцев, в том числе родственники жертв терактов 11 сентября, подписались под письмом Байдену, в котором призвали его воздержаться от посещения памятных мероприятий, приуроченных к очередной годовщине трагедии, пока он не рассекретит обстоятельства терактов. Авторы обращения убеждены, что в этих документах содержатся доказательства причастности лидеров Саудовской Аравии к случившемуся. Кроме того, группа обратила внимание на то, что Байден, еще будучи кандидатом в президенты, обязался раскрыть как можно больше информации на данный счет, но так и не сделал этого.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону столицы, однако разбился недалеко от города Шенксвилл (штат Пенсильвания). В результате этой атаки, помимо самих террористов, погибли 2 977 мужчин, женщин и детей.