В ДНР заявили, что украинским обстрелом поврежден вентилятор шахты в Донецке

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Вентилятор, подающий воздух в подземную выработку шахты имени Засядько в Донецке, был поврежден в среду в результате обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"В результате минометного обстрела обесточен вентилятор шахты им. Засядко, - сообщает представительство в своем Telegram-канале. - Зафиксированы повреждения вентилятора главного проветривания шахты. На данный момент проводится эвакуация 85 горняков на поверхность".

Кроме того, повреждена газовая труба подстанции вентиляционного ствола шахты, говорится в сообщении.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что двое мирных жителя Донецка, мужчина и женщина, получили ранения в среду в результате обстрела города со стороны ВСУ.