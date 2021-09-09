WSJ: Белый дом намерен судиться со штатом Техас из-за закона об абортах

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена планирует в ближайшее время подать в суд на штат Техас из-за вступления в силу там закона об искусственном прерывании беременности, который считается одним из самых строгих в стране. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, Министерство юстиции США может направить соответствующий иск уже в четверг, однако эта дата не окончательная. Отмечается, что основанием для судебной тяжбы будет конфликт данного закона с федеральным законодательством.

На этой неделе министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что его ведомство намерено защищать намеревающихся сделать аборт жительниц штата Техас и будет опираться на правовые нормы, запрещающие физически препятствовать или использовать угрозу применения силы с целью удержать человека, обращающегося за услугами по охране репродуктивного здоровья.

Вызвавший ожесточенную полемику закон вступил в силу в штате Техас на прошлой неделе. Он в большинстве случаев запрещает проведение абортов после шести недель беременности, когда обычно начинает прослушиваться сердцебиение плода. Запрет на аборт распространяется и на те случаи, когда зачатие происходит в результате изнасилования или инцеста. Кроме того, закон позволяет всем желающим подавать в суд на тех, кто нарушает указанные правила. Предполагается, что истцам будут выплачивать не менее $10 тыс. в случае их успеха в суде.

Отмены или приостановки действия закона добивались американские организации, выступающие в защиту права на аборт. Они настаивали на том, что вступление в силу указанного закона в Техасе приведет к тому, что аналогичные правила могут ввести и во многих других штатах, где у власти находятся республиканцы. Истцы подчеркивали, что нормы, о которых идет речь, фактически означают почти полный запрет на аборты.

Кроме того, на прошлой неделе Байден подверг критике решение Верховного суда США, в котором большинство имеют сторонники консервативных взглядов, за отказ приостановить действие принятого в штате закона об абортах.